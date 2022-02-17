Канада примет молодежный чемпионат мира по хоккею в августе

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что в середине августа в Канаде состоится молодежный чемпионат мира по хоккею, который отменили в декабре прошлого года из-за коронавируса. Об этом написал ТАСС.

«Я, наверное, не смогу дать полный ответ, но могу сказать, что в 2022 году в середине августа на западе Канады чемпионат организуем, скорее всего в Альберте», — цитирует Тардифа RT.

По его словам, предыдущие результаты турнира обнулят, а условия по возрастному цензу (не старше 20 лет) оставят прежними. Переговоры со всеми участниками завершатся 15 марта.