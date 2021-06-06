Канада обыграла Финляндию и стала чемпионом мира по хоккею

На финале мирового первенства по хоккею в Риге сборная Канады обыграла финских спортсменов со счетом 3:2. Канады в 27-й раз завоевали этот титул. Впервые с 2016 года. Предыдущим чемпионом в 2019 году была Финляндия.

По данным «Чемпионата», победная шайба была забита в овертайме на 67-1 минуте игры нападающим Ником Полом. Во врем матча у канадцев отличились Макс Комтуа (25-я минута), Адам Хенрик (53). У финнов — Микаэль Руохомаа (9) и Петтери Линдбом (46).

Канадцы в 27-й раз стали чемпионами мира. Ровно столько же раз этот титул завоевывали российские хоккеисты, в 22 случаях как команда Советского союза и в двух — как сборная России.

Нападающий сборной России по хоккею Михаил Григоренко извинился перед фанатами за то, что 3 июня россияне проиграли канадцам. По его словам, они не сыграли так, как могли, хотя были готовы физически и тактически.