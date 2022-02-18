Камилу Валиеву представят к госнаграде

Российских победителей и призеров Олимпиады в Пекине, в том числе фигуристку Камилу Валиеву, представят к государственным наградам. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Министерства спорта России.

«К госнаградам будут представлены все победители и призеры Игр. Валиева является победительницей командного турнира», — сообщили в ведомстве.

Камиле Валиевой всего 15 лет, однако на зимней Олимпиаде в Пекине она уже успела завоевать золотую медаль в составе сборной России в командном турнире, напомнило РИА ФАН. 15-летняя россиянка выступала с двумя программами и принесла сборной максимальные 20 баллов. После завершения командного соревнования вокруг Валиевой разгорелся допинговый скандал из-за наличия препарата триметазидин в ее декабрьской пробе. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сначала временно отстранило ее от участия в соревнованиях, но позже отстранение сняли.

Международный Олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали апелляции на допуск Валиевой к Играм. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней россиянке участвовать в женском одиночном турнире, при этом результаты фигуристки до окончания расследования будут считаться предварительными.

После короткой программы Камила Валиева лидировала, но в произвольной программе она допустила несколько грубых ошибок, по итогам двух прокатов она заняла лишь четвертое место. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, на втором месте — Александра Трусова, на третьем — японка Каори Сакамото.

Церемония награждения фигуристов по итогам командного турнира так и не состоялась.