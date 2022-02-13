Камила Валиева вышла на тренировку в олимпийском Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на утреннюю тренировку на льду в Пекине. Она обрабатывает элементы перед соревнованиями в одиночном женском катании на Олимпийских играх. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Кроме нее, на лед вышли две российские спортсменки — Анна Щербакова и Александра Трусова. Камила Валиева работала над своей короткой программой. Она смогла уверенно исполнить тройной аксель и несколько каскадов.

В минувшую пятницу стало известно, что награждение победителей командного турнира Игр в Пекине переносится из-за спорного допинг-теста Камилы Валиевой. Российское антидопинговое агентство временно отстранило спортсменку, но на следующий день ей удалось оспорить это решение. Дальнейшие слушания в Спортивном арбитражном суде назначены на 13 февраля. Решение будет озвучено 14 февраля.

Тренировки Камилы Валиевой проводятся под руководством тренера Этери Тутберидзе. Сейчас спортсменка остается действующей чемпионкой России и Европы. Она установила три мировых рекорда — в короткой и произвольной программах, а также по сумме программ.