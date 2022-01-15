Российская фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании. Турнир фигуристов прошел в эстонском Таллине.

Соревнования одиночниц завершились 15 января. По итогам двух программ Валиева набрала 259,06 балла (90,45 — за короткую, 168,61 — за произвольную).

Второе и третье места также достались российским спортсменкам Анне Щербаковой (237,42; 69,05 + 168,37) и Александре Трусовой (234,36; 75,13 + 159,23).

Россияне выиграли золотые медали во всех дисциплинах чемпионата, повторив достижение предыдущего европейского первенства. Чемпионами Европы, помимо Валиевой, стали Марк Кондратюк в мужском одиночном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов в соревнования спортивных пар и Виктория Синицына с Никитой Кацалаповым в танцах на льду.