Олимпийская чемпионка-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова обсудила с «Газетой.ru» выступление российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

«Это праздник и фейерверк! Я очень не люблю слова „ожидаемая победа“ — такой труд за этим стоит, они столько должны были сделать, чтобы выиграть. Поэтому, мне кажется, надо другие слова находить», — подчеркнула Бестемьянова.

Она назвала фантастическим прокат Камилы Валиевой и отметила высочайший уровень, продемонстрированный юной спортсменкой. По ее словам, это то, к чему стремится каждый фигурист.

«Камила — абсолютное чудо», — резюмировала собеседница издания.