Спорт 31 января 2023, 18:52 Камерунец Маки Баньяк заключил контракт с «Пари Нижний Новгород»

Читать 360tv в

Камерунский футболист, воспитанник «Барселоны» Маки Баньяк перешел в футбольный клуб «Пари Нижний Новгород». О подписании контракта сообщила пресс-служба клуба.

По данным RT, центральный защитник перешел в аренду клуба с правом выкупа до конца этого сезона. Маки Баньяк был воспитанником "Барселоны" с 2008 по 2013 год.

Реклама

Отмечается, что футболист также играл за «Олимпию», «Партизан» и «Кайрат» и провел 23 матча в Лиге Чемпионов.