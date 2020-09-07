Камельзон назвал «спонтанным» случай с Джоковичем на US Open

«Случай, который произошел с Джоковичем, спонтанный. Это была эмоциональная игра, которая требует высочайшего нервного напряжения», — обратил внимание собеседник издания.

Он напомнил, что Джокович всегда подтянут и не отличается плохим поведением на корте.

Камельзон заметил, что сейчас из-за пандемии спортсмены играют без зрителей, а это совершено другие условия.

«Если раньше можно было эмоционально разрядиться с помощью зрителей, то здесь была камерная обстановка», — добавил мастер спорта СССР.