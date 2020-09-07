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    07 сентября 2020, 14:15

    Камельзон назвал «спонтанным» случай с Джоковичем на US Open

    Артур Блянихов

    Тренер сборных команд России Владимир Камельзон обсудил с сайтом телеканала «Звезда» дисквалификацию сербского теннисиста Новака Джоковича, который попал мячом в судью.

    «Случай, который произошел с Джоковичем, спонтанный. Это была эмоциональная игра, которая требует высочайшего нервного напряжения», — обратил внимание собеседник издания.

    Он напомнил, что Джокович всегда подтянут и не отличается плохим поведением на корте.

    Камельзон заметил, что сейчас из-за пандемии спортсмены играют без зрителей, а это совершено другие условия.

    «Если раньше можно было эмоционально разрядиться с помощью зрителей, то здесь была камерная обстановка», — добавил мастер спорта СССР.

    Новости SMI.FM