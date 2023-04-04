Спорт 04 апреля 2023, 11:24 Калинская обыграла соперницу с Украины на теннисном турнире в США Россиянка Калинская победила украинку Калинину во время теннисного турнира в Чарльстоне РИА «Новости»

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Теннисистка из России Анна Калинская оказалась во втором раунде грунтового турнира категории WTA-500 в городе Чарльстон (Соединенные Штаты). Призовой фонд первенства — более 780 тысяч долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Анна Калинская в первом круге победила украинку Ангелиной Калининой (11-й номер посева). Игра закончилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Матч продолжался 1 час 59 минут.

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Российская теннисистка один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки, но в итоге реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету у Калининой оказались один эйс, четыре двойные ошибки, а также пять из десяти реализованных брейк-пойнтов, написало издание «Чемпионат».

В следующей раз россиянке предстоит встретиться на корте с представительницей Франции Ализе Корне. Последняя является 11-й ракеткой в мире.