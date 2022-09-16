Кафельников высказался на счет завершения карьеры Федерера | 360°

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Кафельников высказался на счет завершения карьеры Федерера

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Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников высказался по поводу ухода теннисиста Роджера Федерера из большого спорта. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Теннисист считает, что Федереру следовало завершить карьеру немного раньше.

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«Безусловно, Федерер один из величайших теннисистов современности. Но если говорить объективно, то ему стоило завершить карьеру чуточку раньше. Так как он и так два-три последних года практически не играл и его болельщики все это время находились в подвешенном состоянии, в принципе, уже ожидая подобного шага», — сказал Кафельников.

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Последним турниром Федерера станет Кубок Лэйвера, который пройдет в Лондоне с 19 по 25 сентября.

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