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    06 декабря 2021, 11:33

    Кафельников оценил шансы Даниила Медведева стать первой ракеткой мира

    Артур Блянихов

    Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников обсудил с «РБК Спорт» победу российской сборной на Кубке Дэвиса.

    Кафельников назвал абсолютно заслуженной победу россиян. По его словам, все делали общее дело и завоевали титул заслуженно.

    «Если говорить про Медведева, то он прекрасно сыграл. Этот шаг, эта победа, безусловно, сможет помочь ему стать первой ракеткой мира в будущем, мы все на это надеемся, верим в него», — цитирует Кафельникова «Газета.ru».

    Накануне в финале Кубка Дэвиса россияне обыграли хорватов. Андрей Рублев победил Борну Гойо, а Даниил Медведев оказался сильнее Марио Чилича.