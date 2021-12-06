Кафельников оценил шансы Даниила Медведева стать первой ракеткой мира

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников обсудил с «РБК Спорт» победу российской сборной на Кубке Дэвиса.

Кафельников назвал абсолютно заслуженной победу россиян. По его словам, все делали общее дело и завоевали титул заслуженно.

«Если говорить про Медведева, то он прекрасно сыграл. Этот шаг, эта победа, безусловно, сможет помочь ему стать первой ракеткой мира в будущем, мы все на это надеемся, верим в него», — цитирует Кафельникова «Газета.ru».

Накануне в финале Кубка Дэвиса россияне обыграли хорватов. Андрей Рублев победил Борну Гойо, а Даниил Медведев оказался сильнее Марио Чилича.