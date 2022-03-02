Кафельников назвал предсказуемыми санкции против российского тенниса

Теннисист Евгений Кафельников обсудил с «Газетой.ru» санкции, которые наложила Международная федерация тенниса на российских спортсменов и организации.

«Была ли надежда, что санкции не коснутся российского тенниса? Нет, у меня такой надежды не было. К сожалению, это было предсказуемо», — цитирует Кафельникова сайт kp.ru.

Он заметил, что совсем нет шансов эти санкции оспорить. Кафельников затруднился сказать, что делать в сложившейся ситуации.

«И никто не может. И это, наверное, самое печальное», — добавил собеседник издания.