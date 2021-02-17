Кафельников назвал маловероятным российский финал Australian Open

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников выразил мнение, что российский финал Australian Open — 2021 маловероятен. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

По данным «Газеты.ru», Кафельников уверен, что Аслан Карацев и Даниил Медведев вряд ли дойдут до решающей игры соревнований. Если такое произойдет, это можно назвать чудом, считает спортсмен.

«Российский финал маловероятен. Я думаю, Аслан и так уже выше головы прыгнул. Еще раз выражаю восхищение его результатом, но Джокович будет для Карацева крайне тяжелым соперником», — пояснил Кафельников.