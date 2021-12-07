Кафельников назвал Федуна худшим президентом в истории российского футбола

Экс-теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком московского «Спартака», обсудил с «РБ Спорт» работу президента клуба Леонида Федуна.

«Федун — худший президент в истории российского футбола», — цитирует Кафельникова «Газета.ru».

Он выразил уверенность, что человек, который владеет таким активом как Федун, должен относиться к своему имуществу более ответственно.

«Могу ошибаться, но и в „Лукойле“ он, возможно, повседневную работу не выполняет, за него это делают другие люди», — добавил спортсмен.