Спорт 23 января 2023, 21:02 Кафельников: «Бороться с Джоковичем Рублев сможет, но победить — я не уверен»

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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников обсудил со «Спорт-Экспрессом» шансы россиянина Андрея Рублева на победу в матче с сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Australian Open.

«Бороться с Джоковичем Рублев сможет, но победить — я не уверен», — цитирует Кафельникова RT.

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По его словам, учитывая нынешнюю форму Рублева и ту игру, которую сейчас демонстрирует Джокович, у россиянина очень маленькие шансы победить сербского теннисиста. Уточняется, что их матч состоится в предстоящую среду.

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