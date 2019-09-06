Кадыров пообещал помочь Кокорину и Мамаеву после выхода по УДО

Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил решение суда об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева. Он заявил, что готов трудоустроить их в клуб «Ахмат».

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Он заявил ТАСС, что все должны помочь футболистам вернуться на поле и продолжить свое дело.

«Они должны найти достойное место, забивать голы, радовать болельщиков игрой, а мы должны простить их. Если они готовы, мы примем их, дадим возможность выступать за наш „Ахмат“», — сказал Кадыров.

В результате решения, принятого Алексеевским районным судом Белгородской области, осужденные футболисты выйдут на свободу 17 сентября. За решетку они угодили за два конфликта с дракой, устроенных в центре Москвы.

Сегодня Кадыров написал в своем Telegram-канале, что нисколько не ставит под сомнение законность приговора, хотя всегда считал его излишне строгим. Глава Чечни подчеркнул, что в этой ситуации никто не может считать себя победителем.

«Проиграли отечественный футбол, Кокорин и Мамаев, миллионы любителей футбола, не думаю, что торжествуют и те, с кем возникла конфликтная ситуация. Случившееся должно послужить уроком для всех звезд и всего общества. Понять, что закон есть закон! Главное, парни выходят на свободу. Теперь нужно помочь им вернуться к нормальной жизни!» — подчеркну Рамзан Кадыров.