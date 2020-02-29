Кадыров оценил спарринг с Емельяненко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров оценил спарринг с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко. Он назвал спортсмена одним из лучших в стране и в мире.

В своем Instagram появилось видео совместной тренировки Кадырова и Емельяненко. Глава Чеченской Республики рассказал, что хорошо знает своего партнера по спаррингу. Он отметил, что Александр решительный и сильный духом человек, который пережил много потрясений в жизни. Несмотря на это, он каждый раз «крепко становился на ноги».

Кадыров заявил, что считает спортсмена одним из лучших бойцов не только России, но и мира.

Я рад был провести с Александром тренировку, а затем и спарринги. Сильный удар, молниеносная реакция, прекрасная выносливость. Это дано не каждому. Уверен, что миллионы болельщиков с большим интересом будут следить за его боем с Магомедом Исмаиловым Рамзан Кадыров.

25 февраля в Instagram Емельяненко появились первые кадры с совместного спарринга с Кадыровым. Боец отметил, что глава Чечни не жалел его во время поединка и «жестко бил с обеих рук».

Кадыров вызвал спортсмена на поединок в декабре 2019 года. Емельяненко согласился и предоставил своему будущему сопернику самостоятельно выбрать время и место проведения боя.