    28 февраля 2020, 14:06

    Кадыров избил Емельяненко с обеих рук. Фото

    Алексей Сахаров

    Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опубликовал фотографии боя с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Мужчины сошлись в спарринге в клетке MMA. Бой провели по правилам бокса, сообщил сайт издания Daily Storm.

    «Сегодня меня мой друг Рамзан не жалел! Бил жестко с обеих рук», — подписал фотографии российский боец.

    Кадыров избил Емельяненко с обеих рук. Фото | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    Подписчики Емельяненко в Instagram прокомментировали выложенные фотографии. Болельщики разделились на два лагеря: тех, кто поддержал бойцов, и тех, кто посчитал, что бой постановочный.

    Кадыров избил Емельяненко с обеих рук. Фото | Изображение 2
    Источник фото: Instagram

    «Закадыровался», — констатировал один из комментаторов. «Друзья, вообще-то Рамзан не оставлял Сашу в трудное время», — напомнил другой подписчик.

    Кадыров избил Емельяненко с обеих рук. Фото | Изображение 3
    Источник фото: Instagram

    Сколько пользователей Instаgram за несколько часов посмотрели опубликованные фото, неизвестно: сервис с некоторых пор скрывает эту информацию от других. Известно лишь, что «Нравится» поставили снимкам без малого 60 тысяч подписчиков.

    Бой состоялся вскоре после того, как Емельяненко побывал в самом настоящем заключении. Его арестовали и дали семь суток за мелкое хулиганство в Анапе. Причиной стал дебош, устроенный в поселке Супсех в январе, где боец тренировался. По словам самого Емельяненко, он просто выпил немного вина и громко спел «Сектор Газа».