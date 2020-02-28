Кадыров избил Емельяненко с обеих рук. Фото

«Сегодня меня мой друг Рамзан не жалел! Бил жестко с обеих рук», — подписал фотографии российский боец.

Источник фото: Instagram

Подписчики Емельяненко в Instagram прокомментировали выложенные фотографии. Болельщики разделились на два лагеря: тех, кто поддержал бойцов, и тех, кто посчитал, что бой постановочный.

Источник фото: Instagram

«Закадыровался», — констатировал один из комментаторов. «Друзья, вообще-то Рамзан не оставлял Сашу в трудное время», — напомнил другой подписчик.

Источник фото: Instagram

Сколько пользователей Instаgram за несколько часов посмотрели опубликованные фото, неизвестно: сервис с некоторых пор скрывает эту информацию от других. Известно лишь, что «Нравится» поставили снимкам без малого 60 тысяч подписчиков.

Бой состоялся вскоре после того, как Емельяненко побывал в самом настоящем заключении. Его арестовали и дали семь суток за мелкое хулиганство в Анапе. Причиной стал дебош, устроенный в поселке Супсех в январе, где боец тренировался. По словам самого Емельяненко, он просто выпил немного вина и громко спел «Сектор Газа».