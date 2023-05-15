Спорт 15 мая 2023, 15:59 Кабмин Франции раскритиковал футболистов за отказ участвовать в ЛГБТ-акции РИА «Новости»: в кабмине Франции назвали «отстоем» отказ футболистов от ЛГБТ-акции piqsels

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Официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран прокомментировал ситуацию с отказом футболистов поддержать ЛГБТ-акцию. Он назвал нежелание спортсменов надевать радужные футболки «отстоем» и «анахронизмом», написало РИА «Новости».

Акция проходила 13 и 14 мая в двух высших дивизионах чемпионата Франции. Игроки двух должны были надеть футболки с радужной символикой.

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Однако пятеро футболистов отказались, они не вышли на матчи. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера позже призвала применить в отношении них санкции.

Ранее Роскомнадзор утвердил приказ о критериях оценки материалов, которые содержат пропаганду ЛГБТ и смены пола и запрещены к распространению в России. Под запретом будут сайты, которые убеждают людей в том, что сексуальная связь с несовершеннолетними допустима.

С 5 декабря в России начал действовать закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Издательства решили распространять литературу, попадающую под запрет об ЛГБТ-пропаганде, через страны СНГ. Компании не хотят терять деньги, поэтому стремятся наладить производство.