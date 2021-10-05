Кабаева направила письмо в Международную федерацию гимнастики из-за скандала на ОИ

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева выступила с обращением к президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ. Она написало письмо с критикой судейства на Олимпийских играх в Токио. Документ опубликовал «Чемпионат.com».

Кабаева назвала итоги соревнований ошибочными и призвала раскрыть сведения о действиях судей. Бывшая спортсменка отметила, что в спорных ситуациях нельзя скрывать подобную информацию от общественности.

Кабаева высказала мнение о том, что средний балл у спортсменки из России Дины Авериной был выше, чем у представительницы Израиля Линой Ашрам, поэтому судьи не должны были присуждать золото Ашрам.

Российская олимпийская чемпионка ранее уже критически отзывалась о судействе на Играх в Токио. Она подчеркивала, что арбитры не хотели проигрыша Ашрам.

Победительницей турнира в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде стала Линой Ашрам, несмотря на то, что уронила предмет во время упражнения. Дина Аверина стала второй. Российские спортивные чиновники и болельщики сочли судейство на турнире предвзятым.