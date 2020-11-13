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    13 ноября 2020, 03:10

    Овечкин признался в любви к песням Бузовой

    Анатолий Минкин

    Музыкальные предпочтения российского хоккеиста и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина оказались очень простыми. В беседе с авторами YouTube-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский» спортсмен признался, что слушает в основном рэп и танцевальную музыку.
    Овечкин признался в любви к песням Бузовой

    При этом сам себя Овечкин позиционирует в качестве меломана. Из зарубежных исполнителей в плейлисте хоккеиста Eminem и Tupac.

    «Из наших мне нравится Гуф, Кравц, тащусь от Бузовой. Еще могу выделить Басту», — признался хоккеист.

    Александр Овечкин в последнее время дал несколько интервью, в которых рассказал о своей неспортивной жизни и поделился собственными рассуждениями. В частности, он заявил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп очень похожи, потому что они «простые и дружелюбные». В свое время ему удалось пообщаться с обоими мировыми лидерами.

    С Трампом Овечкин встретился на рождественском ужине в декабре 2019 года, где подарил ему свой свитер. С Путиным хоккеист виделся в 2014 году после победы на чемпионате мира.

    В 2017 году Овечкин создал движение Putin Team в поддержку российского президента. К нему присоединились несколько спортсменов и актеров.