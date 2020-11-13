Овечкин признался в любви к песням Бузовой

При этом сам себя Овечкин позиционирует в качестве меломана. Из зарубежных исполнителей в плейлисте хоккеиста Eminem и Tupac.

«Из наших мне нравится Гуф, Кравц, тащусь от Бузовой. Еще могу выделить Басту», — признался хоккеист.

Александр Овечкин в последнее время дал несколько интервью, в которых рассказал о своей неспортивной жизни и поделился собственными рассуждениями. В частности, он заявил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп очень похожи, потому что они «простые и дружелюбные». В свое время ему удалось пообщаться с обоими мировыми лидерами.

С Трампом Овечкин встретился на рождественском ужине в декабре 2019 года, где подарил ему свой свитер. С Путиным хоккеист виделся в 2014 году после победы на чемпионате мира.

В 2017 году Овечкин создал движение Putin Team в поддержку российского президента. К нему присоединились несколько спортсменов и актеров.