Южный: в коллекции Медведева будет еще не один «Большой шлем»

Российский теннисист Михаил Южный обсудил с «Газетой.ru» победу Даниила Медведева на открытом чемпионате США.

По словам Южного, класс Медведева был виден не только на этом турнире, а на протяжении нескольких лет. Он обратил внимание на то, что спортсмен показывает стабильные результаты на уровне того места, которое он занимает.

«До финала у него все соперники были ниже по классу, и он проиграл только один сет. Это реально показывает, как далеко он ушел от ближайших преследователей. <…> Это первый такой турнир, который выиграл Даниил — думаю, в его коллекции будет еще не один „Большой шлем“, но первый, конечно, очень тяжело и волнительно дался ему», — заметил собеседник издания.