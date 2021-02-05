«Южный Парк» предсказал трансгендеров на женских соревнованиях

Трансгендерам захотели дать возможность участвовать в женских соревнованиях в США. Об этом в стране спорят уже не первый год. При этом в одной из серий мультсериала «Южный парк» уже показывали состязания с трансгендерами.

Для решения вопроса о трансгендерах в женском спорте создали рабочую группу. В нее включили олимпийских чемпионок и спортивных руководителей. Группа должна найти золотую середину в спорных дебатах об участии трансгендерных спортсменов.

«Ее миссия состоит в том, чтобы найти решение, которое не только защищает девушек и женский спорт, но также принимает спортсменов-трансгендеров», — сообщила Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS Media).

По словам ассоциации, споры о трансгендерах идут уже давно. Одна сторона считает, что у таких спортсменов будет физическое преимущество, так как они все же являются юношами. Другие настаивают, что трансгендерам нужно разрешить соревноваться с женщинами.

«Обе крайности игнорируют причины, по которым мы занимаемся спортом, разделенным по половому признаку, и оба являются излишне дискриминационными. <…> Мы просим администрацию Байдена и Конгресс отклонить позиции „или / или“ и вместо этого принять этический, научно обоснованный подход к защите девочек и женского спорта», — заключили в AIPS Media.

В США часто ищут так называемые пророчества в мультфильмах. Обычно речь заходит о «Симпсонах», но на этот раз трансгендеров нашли в «Южном парке». В одной из серий мультсериала показывались женские соревнования, в которых участвовали трансгендеры.

Источник фото: youtube.com

В эпизоде ​​заместитель директора начальной школы Южного Парка участвует в ежегодном городском «Соревновании сильных женщин», где участники демонстрируют свои спортивные способности. Она соревнуется с трансгендером, который в итоге занимает первое место.