Спорт 02 декабря 2022, 20:40 Южная Корея обыграла Португалию в матче ЧМ-2022 в Катаре Южная Корея обыграла Португалию со счетом 2:1 и вышла из группы ЧМ-2022 в Катаре Публичное достояние

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Сборная Южной Кореи по футболу обыграла команду Португалии в матче чемпионата мира в Катаре. Встреча третьего тура в группе Н завершилась со счетом 2:1, победный мяч корейцы забили в добавленное время.

Счет в матче открыли на пятой минуте. Защитник португальцев Пепе со своей половины поля сделал передачу вперед, мяч принял Диогу Дало. Он прострелил во вратарскую площадь, а полузащитник Рикарду Орта в одно касание переправил мяч в ворота.

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Футболист сборной Южной Кореи Ким Юнь Квон на 27-й минуте восстановил равновесие. Первый тайм завершился с ничейным счетом.

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Во второй половине игры команды долго не могли найти подступы к штрафной. В добавленное время нападающий английского «Вулверхэмптона» Хван Хи Чхан вывел корейцев вперед. Португальцы не сумели отыграться и потерпели первое поражение на турнире в Катаре.

Несмотря на проигрыш, команда Криштиану Роналду заняла первое место в своей группе. Корейцы заняли вторую строчку и тоже вышли в 1/8 финала мундиаля. Сборные Уругвая и Ганы заняли третье и четвертое места, они завершили выступление на чемпионате.

Ранее в плей-офф также вышла сборная Японии. Она обыграла команду Испании и выиграла группу Е.