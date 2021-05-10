«Ювентусу» пригрозили исключением из серии А

Туринский футбольный клуб «Ювентус» не сможет в следующем сезоне участвовать в высшем дивизионе чемпионата Италии, если продолжит участвовать в проекте европейской Суперлиги. Как сообщил Sky Sports, с таким заявлением выступил президент Итальянской футбольной ассоциации Габриэле Гравина.

Он напомнил, что ранее Суперлигу покинули «Милан» и «Интер». «Ювентус» остался единственным итальянским клубом, который продолжил участие в созданном проекте.

«Если „Ювентус“ по-прежнему будет частью Суперлиги, когда он войдет в следующий сезон, он не сможет участвовать в Серии А. Мне жаль болельщиков, но правила есть правила. Они применимы ко всем», — заявил Гравина.

О создании Суперлиги 12 ведущих европейских клубов объявили 19 апреля. После критики и обещания ввести санкции со стороны FIFA и UEFA девять клубов покинули проект. В составе остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

В минувшие выходные они выпустили совместное заявление, в котором пообещали, что не откажутся от реализации проекта, несмотря на давление и уход большей части участников.

«Ювентус» 36 раз побеждал на чемпионате Италии. По итогам 35 игр действующего сезона команда находится на пятом месте в турнирной таблице с 69 очками.