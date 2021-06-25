«Ювентус» захотел купить футболиста из Узбекистана

Футболист «Дженоа» Элдор Шомуродов может перейти в «Ювентус». Итальянцы заинтересовались в приобретении нападающего из Узбекистана.

Предстоящую сделку анонсировал в Twitter журналист газеты La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

«„Дженоа“ и „Ювентус“ встретились при посредничестве агента Валерио Джуффриды», — написал журналист.

Контракт форварда с «Дженоа», уточнил сайт Transfermarkt, истечет 30 июня 2024 года. Трансфер Шомуродова обойдется в семь миллионов евро.

Элдор Шомуродов начал играть в «Дженоа» в прошлом октябре. Ранее 25-летний футболист выступал за «Ростов». В сезоне футболист участвовал в 33 матчах за итальянский клуб. На его счету девять голов и две голевые передачи.