«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

Туринский «Ювентус» в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу. Клуб сумел гарантировать себе титул за два тура до окончания первенства.

Накануне «Ювентус» обыграл «Сампдорию» в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 2:0.

Голы в ворота соперников забили Криштиану Роналду и Федерико Бернардески. Футболисты «Сампдории» в середине второго тайма остались в меньшинстве после удаления Мортена Торсби.

До этого «Ювентус» на домашнем поле одержал победу над «Лацио» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей и тогда отличился форвард Криштиану Роналду. Он забил сразу два гола во время встречи.

По итогам 36 туров в арсенале «Ювентуса» набирается 83 очка. Таким образом туринский клуб стал недосягаем для идущего следом «Интера» — 76 очков, — и оформил себе досрочное чемпионство.

«Ювентус» получил титул в девятый раз подряд и 36-й в истории. В итальянском футболе это самый титулованный клуб.

«Ювентус» также дважды становился победителем Лиги чемпионов, трижды брал Кубок УЕФА. Туринский клуб по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, и по разу — Кубок Интертото и Кубок обладателей кубков.