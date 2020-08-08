«Ювентус» уволил главного тренера Маурицио Сарри

Главного тренера итальянского «Ювентуса» Маурицио Сарри отправили в отставку. Официальное заявление об увольнении сделал футбольный клуб.

«„Ювентус“ сообщает, что Маурицио Сарри освобожден от должности тренера первой команды. Клуб хотел бы поблагодарить тренера за то, что он написал новую страницу в истории „Ювентуса“, выиграв девятый подряд скудетто», — сообщила пресс-служба итальянского футбольного клуба.

Игроки итальянского футбольного клуба 7 августа обыграли соперников из французского «Лиона». Матч закончился со счетом 2:1. При этом «Ювентус» не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Причиной стало правило выездного гола. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Лиона».

Маурицио Сарри 61 год. Он родился в итальянском Неаполе и получил первый тренерский опыт еще в 15 лет. Тогда он был наставником любительской команды. Профессиональную карьеру тренера Сарри начал в 33 года. Он успел побывать тренером клубов «Сансовино», «Сорренто», «Наполи», «Челси» и других. «Ювентус» он возглавил перед началом сезона-2019/20.