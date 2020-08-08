facebook_pixel
    08 августа 2020, 16:01

    «Ювентус» уволил главного тренера Маурицио Сарри

    Дарья Бунякова

    Главного тренера итальянского «Ювентуса» Маурицио Сарри отправили в отставку. Официальное заявление об увольнении сделал футбольный клуб.
    «Ювентус» уволил главного тренера Маурицио Сарри

    «„Ювентус“ сообщает, что Маурицио Сарри освобожден от должности тренера первой команды. Клуб хотел бы поблагодарить тренера за то, что он написал новую страницу в истории „Ювентуса“, выиграв девятый подряд скудетто», — сообщила пресс-служба итальянского футбольного клуба.

    Игроки итальянского футбольного клуба 7 августа обыграли соперников из французского «Лиона». Матч закончился со счетом 2:1. При этом «Ювентус» не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Причиной стало правило выездного гола. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Лиона».

    Маурицио Сарри 61 год. Он родился в итальянском Неаполе и получил первый тренерский опыт еще в 15 лет. Тогда он был наставником любительской команды. Профессиональную карьеру тренера Сарри начал в 33 года. Он успел побывать тренером клубов «Сансовино», «Сорренто», «Наполи», «Челси» и других. «Ювентус» он возглавил перед началом сезона-2019/20.

    Новости SMI.FM