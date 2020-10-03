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    03 октября 2020, 23:15

    «Ювентус» ушел на самоизоляцию после вспышки коронавируса

    Валерия Шафирко

    Итальянский футбольный клуб «Ювентус» ушел на самоизоляцию из-за коронавируса. В команде выявили уже двое заболевших COVID-19. Об этом пресс-служба «Ювентуса» сообщила на сайте клуба.
    «Ювентус» ушел на самоизоляцию после вспышки коронавируса

    В заявлении говорится, что среди заразившихся нет футболистов, также инфицированные не являются представителями технического или медицинского персонала, уточнила «Газета.ru».

    При этом в сообщении пресс-службы говорится, что все сдавшие отрицательные тесты на COVID-19 будут продолжать тренировки и подготовку к предстоящим матчам, однако контактировать с кем-либо вне коллектива им запрещено.

    Ближайший матч «Ювентуса» назначен на 4 октября. Он должен пройти в Турине. Соперником клуба станет неаполитанский «Наполи».

    В сентябре футболисты немецкого клуба «Рипдорф-Мольцен II» оказались настолько дисциплинированными, что соблюдали социальную дистанцию даже во время матча. Они не приближались к соперникам из «Холденштедта» и позволили забить в свои ворота 37 мячей.

    Новости SMI.FM