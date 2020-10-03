«Ювентус» ушел на самоизоляцию после вспышки коронавируса

В заявлении говорится, что среди заразившихся нет футболистов, также инфицированные не являются представителями технического или медицинского персонала, уточнила «Газета.ru».

При этом в сообщении пресс-службы говорится, что все сдавшие отрицательные тесты на COVID-19 будут продолжать тренировки и подготовку к предстоящим матчам, однако контактировать с кем-либо вне коллектива им запрещено.

Ближайший матч «Ювентуса» назначен на 4 октября. Он должен пройти в Турине. Соперником клуба станет неаполитанский «Наполи».

В сентябре футболисты немецкого клуба «Рипдорф-Мольцен II» оказались настолько дисциплинированными, что соблюдали социальную дистанцию даже во время матча. Они не приближались к соперникам из «Холденштедта» и позволили забить в свои ворота 37 мячей.