«Ювентус» предложил продать Роналду из-за коронавируса
Руководство итальянского футбольного клуба «Ювентус» задумалось над продажей Криштиану Роналду. Команда может лишиться португальского футболиста из-за финансовых проблем от пандемии коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на A Bola.
В клубе обсуждают три способа выйти из сложившегося кризиса. Первый вариант — продажа Роналду в зарубежный клуб за 70 миллионов евро.
Второй — продление контракта на один год с сокращением заработной платы. Третий — продолжение сотрудничества с нападающим до конца действующего соглашения.
Ранее нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что тяжело переносит заболевание коронавирусной инфекцией.