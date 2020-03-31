    31 марта 2020, 13:26

    «Ювентус» предложил продать Роналду из-за коронавируса

    Ольга Ситникова

    Руководство итальянского футбольного клуба «Ювентус» задумалось над продажей Криштиану Роналду. Команда может лишиться португальского футболиста из-за финансовых проблем от пандемии коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на A Bola.
    «Ювентус» предложил продать Роналду из-за коронавируса

    В клубе обсуждают три способа выйти из сложившегося кризиса. Первый вариант — продажа Роналду в зарубежный клуб за 70 миллионов евро.

    Второй — продление контракта на один год с сокращением заработной платы. Третий — продолжение сотрудничества с нападающим до конца действующего соглашения.

    Ранее нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что тяжело переносит заболевание коронавирусной инфекцией.