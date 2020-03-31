«Ювентус» предложил продать Роналду из-за коронавируса

В клубе обсуждают три способа выйти из сложившегося кризиса. Первый вариант — продажа Роналду в зарубежный клуб за 70 миллионов евро.

Второй — продление контракта на один год с сокращением заработной платы. Третий — продолжение сотрудничества с нападающим до конца действующего соглашения.

Ранее нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что тяжело переносит заболевание коронавирусной инфекцией.