Несколько минут назад завершился матч между футбольными клубами «Локомотив» и «Ювентус». Российская команда проиграла итальянской со счетом 1-2.

Фанаты российской команды были уверены в победе практически до конца второго тайма. «Локомотив» лидировал со счетом 1-0. Первый за игру мяч удалось забить российскому футболисту Алексею Миранчукуна 30-й минуте матча. Весть первый тайм хозяева поля контролировали игру и постоянно владели мячом, то и дело создавая напряженные моменты возле ворот итльянцев.

Российским футболистам удавалось сохранять лидерство до 76 минуты матча, пока Пауло Дибала не сравнял счет. Спустя всего две минуты он оформил дубль, забив второй мяч в ворота российской команды.

Выравнять счет и вновь вырваться в лидеры «Локомотив» за оставшееся время не смог. Игра завершилась со счетом 2-1 в пользу итальянского «Ювентуса».