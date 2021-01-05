«Ювентус» отложил вылет в Милан из-за вспышки COVID-19

Туринский клуб «Ювентус» не вылетел в Милан на матч 16 тура итальянской Серии A из-за вспышки COVID-19 в клубе.

Как пишет Football Italia, выезд команды был задержан из-за положительных результатов тестов Хуана Куадрадо и Алекса Сандро. В «Ювентусе» опасаются, что заразиться коронавирусом могли и другие футболисты, потому планируется провести еще одно тестирование. Пока выезд отложен до утра среды.

Матч «Милан» — «Ювентус» запланирован на вечер среды, 6 января.

После 15 туров Серии A в арсенале «Милан» 37 очков. Клуб занимает лидирующую позицию в турнирной таблице. «Ювентус» расположился на пятой строчке. В активе туринской команды 27 очков, напомнила «Газета.ru».

В декабре футболиста Неймара обвинили в танцах на костях погибших от коронавируса. Несмотря на то, что Бразилия занимает второе место по смертности от COVID-19, спортсмен решил устроить пятидневную вечеринку в особняке. По разным сообщениям, на нее пришли от 150 до 500 человек.