«Ювентус» определил сумму, которую готов предложить за трансфер Роналду

Футбольный клуб «Ювентус» определил сумму, за которую готов отдать нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Итальянцы планируют получить за переход Роналду 25–30 миллионов евро (более двух миллиардов рублей). Однако «Манчестер Сити» планирует получить игрока бесплатно. Летом 2022-го года контракт футболиста с «Ювентусом» истекает.

Матч первого тура нового сезона Серии А против «Удинезе» (2:0) начался для Роналду на скамейке запасных. При этом, по данным СМИ, спортсмен сам попросил не ставить его на игру, так как планирует сменить клуб в это трансферное окно.