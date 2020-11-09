«Ювентус» намерен продать Роналду в конце нынешнего сезона

По данным издания, руководство клуба посчитало чересчур рискованным продлевать соглашение с португальцем, в частности из-за его большой зарплаты (31 миллион евро за сезон). Отмечается, что «Ювентусу» стало сложнее платить такие деньги в условиях пандемии коронавируса.

Два года назад итальянский клуб заплатил за трансфер футболиста 100 миллионов евро. Сейчас стоимость 35-летнего форварда составляет 60 миллионов евро. Инсайдеры уверяют, что в переходе Криштиану Роналду заинтересован «Пари Сен-Жермен».

В свою очередь нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба попал в неловкую ситуацию. Неизвестные слили в Сеть интимное видео, на котором футболист удовлетворяет себя.

Священник Павел Островский назвал лицемерами мужчин, которые издеваются над Дзюбой после случившегося.

«Единицы из мужчин никогда не мастурбировали в своей жизни. И никому бы не захотелось, чтобы кто-то увидел бы их за этим нецензурным занятием», — заметил священнослужитель.