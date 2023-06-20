Спорт 20 июня 2023, 15:26 «Ювентус» начал переговоры о переходе Малкома в клуб UOL: итальянский «Ювентус» начал переговоры о переходе футболиста «Зенита» Малкома РИА «Новости»

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Итальянский клуб «Ювентус» запустил процесс переговоров о переходе нападающего петербургского «Зенита» Малкома. Об этом сообщил UOL.

По данным портала, итальянский футбольный клуб подготовил официальное предложение о трансфере 26-летнего бразильца.

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Из «Барселоны» Малком перешел в «Зенит» летом 2019 года. В прошлом году нападающий снова подписал долгосрочный контракт с «сине-бело-голубыми». В сезоне российского чемпионата по футболу — 2022/2023 Малком стал лучшим бомбардиром первенства. В составе петербургского клуба он также становился четырехкратным чемпионом России, один раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок страны.

Весной Малком и его одноклубник Клаудиньо получили российское гражданство. Спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что оба футболиста любят Россию. А, по словам ассистента главного тренера «Зенита» Вильяма Артур де Оливейры, Российская премьер-лига (РПЛ) привлекает бразильцев хорошим отпуском, благодаря которому они могут отпраздновать Рождество и Новый год вместе с семьей.