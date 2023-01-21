Спорт 21 января 2023, 02:02 «Ювентус» лишили 15 очков на чемпионате Италии из-за финансовых махинаций FIGC: с «Ювентуса» сняли 15 очков за финансовые нарушения на чемпионате Италии Pixabay

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Футбольный клуб «Ювентус» лишился 15 очков в турнирной таблице чемпионата Италии. Такие меры приняли из-за финансовых нарушений в деятельности клуба, сообщила пресс-служба Итальянской федерации футбола.

Федеральный апелляционный суд провел слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях. Прокуратура FIGC выступила с требованием лишить туринскую команду девяти очков, а также отстранить от работы ряд функционеров клуба.

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«Федеральный апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию прокуратуры. Против „Ювентуса“ предусмотрены санкции в виде 15 штрафных очков в текущем футбольном сезоне», — отмечено в заявлении.

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Руководство «Ювентуса» уже заявило о планах обжаловать решение суда соответствии с положениями кодекса спортивной юстиции. Сейчас оно ожидает публикации мотивировочной части вердикта.

Ранее стало известно, что пост президента туринского «Ювентуса» занял Джанлука Ферреро. В ноябре 2022 года футбольный клуб сообщил об отставке президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа.