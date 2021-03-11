«Ювентус» и «Милан» заинтересовались Кварацхелией

Туринский «Ювентус» и «Милан» заинтересовались в приобретении грузинского футболиста из клуба в Казани «Рубин» Хвича Кварацхелии. Об этом сообщило Tuttomercato.

Представители команд посетят матч сборной Грузии и Испании, чтобы посмотреть на игрока. Встреча состоится 28 марта.

Также за полузащитником следит дортмундская «Боруссия», которая планирует отправить официальный запрос по трансферу, написала «Газета.ru».

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов пока не получал сообщений от клубов Италии, сообщил «Спорт-Экспресс».

«Не знаю, насколько это правда. В настоящий момент у нас нет предложений от клубов итальянского чемпионата. Есть ли предложения из других лиг? Тоже нет», — заявил он.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Кварацхелия сыграл на 18 матчах, на которых забил два мяча и отдал семь результативных передач.