«Ювентус» допустили к участию в Лиге чемпионов

Президент «Старой Синьоры» Андреа Аньелли сообщил, что УЕФА допустил клуб к участию в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22. Об этом написала «Политика сегодня».

«Я еще раз хочу заявить о нашей готовности к диалогу для улучшения европейского футбола. Мы не боимся угроз и уверены в своих юридических действиях», — обозначил Аньелли.

Ранее в СМИ появилась информация, что туринскую команду могут исключить из Лиги чемпионов из-за участия «Ювентуса» в проекте Суперлиги Европы. Кроме «Старой Синьоры» в качестве клубов-основателей нового турнира выступили каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».