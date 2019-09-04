  • Юрист: Мамаев не сможет сразу вернуться в футбол

    04 сентября 2019, 00:10

    Мария Борисова

    Полузащитник клуба «Краснодар» Павел Мамаев может столкнуться с трудностями при возвращении в футбол после освобождения из колонии. Об этом изданию Sport.24 рассказал спортивный юрист Михаил Прокопец.

    Юристы оценили влияние долгов Мамаева на шанс выйти по УДО

    Подробнее

    По мнению специалиста SILA International Lawyers, Мамаев не сможет сразу вернуться в большой спорт в случае своего освобождения, ему придется ждать зимнего трансферного окна.

    «Если твой контракт был расторгнут во время ТО (трансферного окна — прим. ред.), то ты можешь быть заявлен. Контракт Мамаева (с „Краснодаром“ — прим. ред.) до сих пор не расторгнут, а окно закрылось вчера», — сказал юрист.

    Напомним, что Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин отбывают наказание в исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области.

    В октябре прошлого года спортсменов задержали по обвинению в хулиганстве и побоях за участие в ряде драк в Москве. Мамаева приговорили к году и пяти месяцам тюремного заключения, а Кокорина — к одному году и шести месяцам.