Юрист: Мамаев не сможет сразу вернуться в футбол

Юристы оценили влияние долгов Мамаева на шанс выйти по УДО Подробнее

По мнению специалиста SILA International Lawyers, Мамаев не сможет сразу вернуться в большой спорт в случае своего освобождения, ему придется ждать зимнего трансферного окна.

«Если твой контракт был расторгнут во время ТО (трансферного окна — прим. ред.), то ты можешь быть заявлен. Контракт Мамаева (с „Краснодаром“ — прим. ред.) до сих пор не расторгнут, а окно закрылось вчера», — сказал юрист.

Напомним, что Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин отбывают наказание в исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области.

В октябре прошлого года спортсменов задержали по обвинению в хулиганстве и побоях за участие в ряде драк в Москве. Мамаева приговорили к году и пяти месяцам тюремного заключения, а Кокорина — к одному году и шести месяцам.