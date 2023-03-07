Спорт 07 марта 2023, 18:05 Юрист Анцелиович рассказала о шансах Винер обжаловать отстранение от соревнований

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Президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер отстранили от международных турниров. Однако тренер может обжаловать такое решение, сообщила руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анна Анцелиович в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам юриста, Винер может обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и апелляционный трибунал Международной федерации гимнастики.

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Анцелиович подчеркнула, что Россия вполне может рассчитывать на беспристрастное правосудие вне зависимости от политической ситуации в мире.

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