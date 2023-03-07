07 марта 2023, 18:05
Юрист Анцелиович рассказала о шансах Винер обжаловать отстранение от соревнований
Президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер отстранили от международных турниров. Однако тренер может обжаловать такое решение, сообщила руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анна Анцелиович в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам юриста, Винер может обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и апелляционный трибунал Международной федерации гимнастики.
Реклама
Анцелиович подчеркнула, что Россия вполне может рассчитывать на беспристрастное правосудие вне зависимости от политической ситуации в мире.
Реклама
Спортсмены
Суд
Реклама
Реклама