Спорт 28 ноября 2022, 18:07 Юрист Алексеев рассказал, что грозит игрокам «Зенита» и «Спартака» за драку на поле Юрист Алексеев: некоторым игрокам может грозить отстранение от игр, другим — штраф

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Спортивный юрист Сергей Алексеев в беседе с «Москвой 24» рассказал, какие санкции могут быть применены в отношении игроков «Спартака» и «Зенита», которые 27 ноября во время матча Кубка России по футболу подрались на поле.

По его словам, участников драки ждет ответственность в рамках правил проведения футбольных соревнований. Некоторым игрокам может грозить отстранение от ближайших игр, другим — денежный штраф.

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Алексеев также не исключил рассмотрения ситуации в рамках уголовного законодательства.

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«Если активные противоправные действия игроки совершили с умыслом, может рассматриваться и возбуждение уголовного дела по статье об умышленном причинении легкого или среднего вреда здоровью», — добавил юрист.