Юрия Батуренко назначили главным тренером ФК «Ротор»

Юрий Батуренко стал главным тренером волгоградского футбольного клуба «Ротор». Он сменил на посту белорусского наставника Александра Хацкевича. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский отметил, что для футбольного клуба искали тренера который сможет не только наладить игру, но и сплотить коллектив спортсменов.

«Юрий Михайлович Батуренко — оптимальный вариант для нас. Он работал плечом к плечу с Юрием Семиным, вместе с ним строил и готовил боевые команды. Кроме того, ему знакомы наши ребята, это поможет ему найти общий язык и с другими игроками», — пояснил гендиректор.

Юрию Батуренко 56 лет, из которых 20 лет он занимается тренерской деятельностью. Бывший футболист входил в тренерский штаб московского «Локомотива» до лета 2020 года. Кроме того, Батуренко работал в таких футбольных клубах, как азербайджанский «Габала», саранская «Мордовия» и махачкалинский «Анжи».

Сейчас «Ротор» имеет в своем активе 18 очков и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Футболистам 3 апреля предстоит выйти на поле против «Локомотива».