Юрий Гаврилов заявил, что не будет смотреть матч между ЦСКА и «Спартаком»

Бронзовый призер летних Олимпийских игр 1980 года Юрий Гаврилов высказался о предстоящем матче между ЦСКА и «Спартаком». Он заявил, что эта игра ему неинтересна в интервью «Чемпионату».

Заслуженный футболист рассказал, что не собирается смотреть матч и раскритиковал работу обеих команд.

«Ни у одной, ни у другой команды нет особой стабильности. Смотреть неинтересно! Дело даже не в счете — действия игроков говорят об этом. Люди делают не то, что надо, поэтому и футбол у нас и отличается», — считает Гаврилов.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 20 апреля, пояснила «Политика сегодня».