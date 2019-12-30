    30 декабря 2019, 09:13

    Юрген Клопп помог «Ливерпулю» выиграть 40 матчей

    Ольга Ситникова

    Вместе с немецким тренером Юргеном Клоппом английский клуб «Ливерпуль» не проиграл уже 50 матчей подряд дома. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Opta Sport в Twitter.

    Команда из Ливерпуля завершила 40 игр победой и десять — ничьей.

    Рекорд английской лиги принадлежит «Челси» из Лондона Эта команда не проиграла 83 матча в период с 2004 по 2008 год.

    «Ливерпуль» в настоящее время лидирует в турнирной таблице АПЛ. Команда получила уже 55 очков. Ее победная серия насчитывает десять встреч.

    Ранее английская премьер-лига разрешила «Ливерпулю» провести одну игру с нашивкой победителей клубного чемпионата мира.