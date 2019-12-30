Юрген Клопп помог «Ливерпулю» выиграть 40 матчей
Вместе с немецким тренером Юргеном Клоппом английский клуб «Ливерпуль» не проиграл уже 50 матчей подряд дома. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Opta Sport в Twitter.
Команда из Ливерпуля завершила 40 игр победой и десять — ничьей.
Рекорд английской лиги принадлежит «Челси» из Лондона Эта команда не проиграла 83 матча в период с 2004 по 2008 год.
«Ливерпуль» в настоящее время лидирует в турнирной таблице АПЛ. Команда получила уже 55 очков. Ее победная серия насчитывает десять встреч.
Ранее английская премьер-лига разрешила «Ливерпулю» провести одну игру с нашивкой победителей клубного чемпионата мира.