Юран заметил, что «Спартаку» нужны перемены

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран обсудил с RT уход Леонида Федуна с поста президента столичного «Спартака».

«Слухи ходили давно, но ничего понятно не было. То говорили, что Федун может покинуть „Спартак“, то утверждали, что он остается. То ждали продажи клуба другим людям. В результате все пришло к этому», — напомнил Юран.

Он предположил, что у Федуна было достаточно времени, чтобы привести «красно-белых» к успеху. По его мнению, спартаковцам нужны перемены и поэтому решение с уходом Федуна напрашивалось. Юран заметил, что болельщики команды устали от происходящего.

«Да и тренеров поменялось немало. Рекорд „Спартака“ по количеству наставников за данный отрезок вряд ли кто побьет. Будем надеяться, теперь команда сможет бороться за золото каждый сезон», — добавил специалист.