Спорт 13 марта 2023, 14:19 Юран сообщил о своем скором возвращении в РПЛ

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Экс-наставник «Химок» Сергей Юран признался «Спорт-Экспрессу», что в ближайшем будущем вернется в одну из российских команд.

«Когда вернусь? Скоро. Это будет РПЛ? Да!» — цитирует Юрана RT.

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Он ушел с поста главного тренера «Химок» в августе прошлого года. До этого он возглавлял подмосковный клуб дважды. Под его руководством команда в 2008 году осталась в РПЛ, а в 2020-м ей удалось пробиться в элитный дивизион национального чемпионата.

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