Юран отреагировал на слова Алиева о принадлежности Крыма

По словам Юрана, если человек занимается футболом, то говорить ему нужно о футболе, если он политик — то должен говорить о политике. Алиев же всю жизнь тренировался и играл, поэтому говорить о политике в его случае — это «полный бред».

«Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал», — цитирует тренера РИА ФАН.

Он напомнил, что сейчас самая главная тема — это поиск вакцины от коронавируса и борьба за жизни людей, поскольку самая большая трагедия, которая может произойти в жизни человека — это смерть.