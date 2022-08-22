Юран обозначил, что Федун заслуживает благодарности за годы, проведенные в «Спартаке»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал, что экс-президента столичного «Спартака» Леонида Федуна нужно поблагодарить за те годы, что он провел в клубе. Об этом написал RT.

«В любом случае Федуна нужно поблагодарить за те годы, что он провел в клубе. Все-таки при нем „красно-белые“ наконец обрели родной дом — „Открытие Арену“», — напомнил Юран.

Он заметил, что Федун всегда хотел, чтобы спартаковцы побеждали и завоевывали трофеи. По его словам, тот факт, что на протяжении почти 20 лет человек тратил на команду свои личные средства заслуживает уважения.

«Теперь он переходит к ЛУКОЙЛу. Дай бог, чтобы новое руководство привнесло новые веяния», — добавил Юран.