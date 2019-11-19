Юный защитник «Аякса» удивил болельщиков своими габаритами

По данным издания, в текущем сезоне юному футболисту удалось забить два мяча и отметится одной результативной передачей. Всего же за голландский клуб он отыграл 10 матчей. Некоторые европейские команды уже обратили внимание на не по годом габаритного игрока. Речь идет о «Барселоне», «Арсенале» и «Манчестер Сити».