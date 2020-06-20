Юный вратарь «Ростова» установил рекорд по сейвам в матче против «Сочи»

Вратарь «Ростова» Денис Попов установил рекорд по сейвам, несмотря на 10 пропущенных мячей. Его признали лучшим игроком матча.

В игре против «Сочи», которая прошла 19 июня, Денис Попов 15 раз спас ворота своей команды. Рекорд Российской премьер-лиги за всю историю ведения статистики составлял 13 сейвов, вратарь «Химок» Михаил Комаров отбил 13 мячей в 2009 году в игре со «Спартаком».

Среди отбитых Поповым мячей пенальти Антона Заболотного.

Матч между «Сочи» и «Ростовом» проходил 19 июня на стадионе «Фишт». Он завершился со счетом 10:1 в пользу хозяев.

Из-за вспышки коронавируса в клубе 42 сотрудника «Ростова», включая тренеров и игроков, были отправлены на карантин. «Сочи» переносить матч отказался, тогда в руководстве «Ростова» решили заявить воспитанников клуба: на игру вышли спортсмены 2002–2003 годов рождения.